Bobby Crimo (22) kondigde bloedbad in videoclip aan Schutter bloedbad Chicago blijkt rappende zonderling uit welvarende familie: ’Mijn acties zullen dapper zijn’

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Robert (Bob) E. Crimo III op een foto die hij zelf op sociale media heeft gezet. Wat opvalt is de krantenpagina op de achtergrond met daarop een artikel over Lee Harvey Oswald, de moordenaar van president John F. Kennedy. Ⓒ Robert Crimo via REUTERS

CHICAGO - De schutter die maandag bij een optocht in Chicago ter ere van de Amerikaanse feestdag 4-th of July zes mensen doodschoot, blijkt een rappende zonderling te zijn die - zoals meerdere van zijn voorgangers - het bloedbad van tevoren op sociale media aankondigde. Wie is Bobby Crimo (22) en wat dreef hem tot zijn gruwelijke daad?