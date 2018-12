125 Sudanese vrouwen met geweld verkracht

Artsen zonder Grenzen meldt dat in een alarmerend bericht. De organisatie heeft in de afgelopen tien dagen aan 125 vrouwen en meisjes medische noodhulp verleend, nadat zij op brute wijze zijn verkracht en mishandeld. Autoriteiten hebben de aanvallen in de Zuid-Sudanese provincie Rubkona nog niet weten te stoppen. Veel vrouwen trekken daarom halsoverkop weg uit de regio.

„De afgelopen week zijn er ontzettend veel jonge meisjes en vrouwen naar onze kliniek in Bentiu gekomen, nadat ze op de meest verschrikkelijke wijze seksueel zijn misbruikt”, zegt Ruth Okello, verloskundige bij Artsen zonder Grenzen in Zuid-Sudan. „Er zitten meisjes bij die jonger dan tien jaar zijn en vrouwen ouder dan 65. Zelfs zwangere vrouwen werden niet gespaard.”

Naast dat de vrouwen op gewelddadige wijze zijn verkracht, zijn ze met zwepen, stokken en geweerkolven geslagen. Ze zijn beroofd van hun geld, kleding, schoenen en alles wat maar waarde had. Zelfs hun voedselbonnen zijn afgenomen en verscheurd door de aanvallers. De daders zijn grote groepen mannen, zowel gewapend als ongewapend, meldt Artsen zonder Grenzen.

Verkrachtingsgolf

„Ik werk nu al meer dan drie jaar in Zuid-Sudan. Ik heb nog nooit zo’n enorme toename gezien in het aantal slachtoffers van seksueel geweld, op zoek naar medische hulp”, zegt Okello. „In de eerste tien maanden van dit jaar hebben we 104 slachtoffers van seksueel geweld behandeld, maar in de afgelopen week alleen al kwamen daar 125 meisjes en vrouwen bij.”