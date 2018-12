Petitie voor brugwachters in de Zaanstreek

Hulpdiensten bij de Den Uylbrug in Zaandam waar een fietser om het leven kwam. Ⓒ ANP

ZAANSTAD - Een vrouw uit Zaandam is een petitie begonnen om brugwachters te krijgen op elke brug in de Zaanstreek. Aanleiding is een serie ongelukken met Zaanse bruggen. Ophaalbruggen moeten niet meer op afstand worden bediend, er moet weer een brugwachter op komen, aldus de petitie van Heidi Kok.