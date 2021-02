Brandweer haalt zestien koeien uit gierkelder, vier zijn dood

Volgens een woordvoerster van de brandweer zijn de dieren door de vloer gezakt, waardoor ze in de put belandden. Het is nog niet bekend waardoor de vloer het begaf.

De brandweer was zondag de hele dag druk bezig nadat er om 08.30 uur een melding was binnengekomen dat er koeien in de put zaten. Eerder dacht men dat zo’n dertien grazers in de gierkelder zaten, maar uiteindelijk bleken het er dus zestien te zijn.

De brandweer moest de runderen in de richting van de uitgang van de put drijven, waar ze er met behulp van een kraan uit werden getakeld.