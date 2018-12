Elf ton hasj op Nederlandse jacht

De partij hasj werd op een Nederlandse jacht aangetroffen. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Ton Toemen

RAGUSA - Op een Nederlands zeiljacht dat bij Sicilië voer, is 11 ton hasj gevonden. De twee mensen aan boord zijn opgepakt. Volgens de Italiaanse douane komen zij uit Bulgarije en zijn ze ongeveer 40 jaar oud. Het jacht, de Leucothea, is in beslag genomen.