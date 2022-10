Premium Het beste van De Telegraaf

Forse tegenstellingen zichtbaar na affaire-Arib Vechten en tuimelen in aanloop PvdA-ledenraad: ’We slaan al zes jaar geen deuk in een pakje boter’

Door Inge Lengton

De affaire rond Khadija Arib brengt de tegenstellingen binnen de PvdA extra in het licht. Ⓒ ANP/ HH

Na de kwestie-Arib maakt de PvdA zich op voor een pittige ledenraad zaterdag in Apeldoorn. De partijbijeenkomst had eigenlijk hoofdzakelijk moeten gaan over nadere verknoping met GL, maar PvdA’ers kunnen momenteel amper met elkaar door een deur. „Buitengewoon treurig”, sombert de een. „Pijnlijk”, concludeert de ander. „Zelfs nu we nog maar negen zetels hebben, slagen we erin om aan zelfkastijding te doen.”