Piloot wilde Albanezen gevaarlijk smokkelen

De politie was net op tijd bij de aanhouding van mensensmokkelaars.

ZWOLLE - Op een gevaarlijke manier heeft een 64-jarige Britse piloot vijftien Albanezen in een klein vliegtuigje willen smokkelen naar Engeland. Dat zei de officier van justitie vrijdag in de rechtszaak tegen de man in Zwolle, waar hij 2,5 jaar cel tegen zich hoorde eisen.