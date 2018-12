Bot: schandelijke rol Nederland in zaak-Poch

Bot - die minister was tot maart 2007 - vindt dat Nederland hem hier „in zijn kraag had moeten grijpen” en hier had moeten berechten, zo heeft hij gezegd tegen het radioprogramma Argos. De oud-minister van het CDA staat hiermee lijnrecht tegenover het besluit van zijn eigen partijgenoten in de toenmalige regering van CDA-premier Jan Peter Balkenende.

Argos meldde vorige week dat Hirsch Ballin persoonlijk opdracht gaf om het onderzoek naar de piloot voort te zetten, ook al zag de Nederlandse politie daar in 2007 weinig in.

’Sprookje’

In het strafdossier tegen Poch staat dat Bot zelf tijdens het politieonderzoek informeel contact zou hebben gehad met zijn Argentijnse collega over de beste plek van berechting: Nederland of Argentinië. Bot ontkent dat tegenover Argos ten stelligste. ,,Dat is een totaal sprookje. Ik weet ook niet hoe dat in de wereld is gekomen, maar ik heb nooit met de Argentijnse minister hierover gesproken.”

De Argentijnse regering wilde Poch berechten voor zijn mogelijke rol in de dodenvluchten tijdens het juntabewind daar in de jaren 1976 tot 1983. Hij is vorig jaar na acht jaar voorarrest vrijgesproken en heeft een schadeclaim van 5 miljoen euro ingediend bij de Nederlandse staat.