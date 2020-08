Onvrede bij Utrechtse politie over aanpak reljeugd

Dat zegt Paul Lathouwers, regionaal vakbondsbestuurder van de Nederlandse Politiebond (NPB) tegen NRC.

Agenten op straat vinden dat er veel meer raddraaiers moeten worden opgepakt, zo schrijft de krant. Binnen de politie zou iedereen weten wie er rotzooi trappen in de stad. „Nu is het dweilen met de kraan open terwijl we in veel gevallen vaak precies weten welke jongeren voor de grootste problemen zorgen”, zegt een agent uit Utrecht.

Het is al vijf dagen op rij onrustig in de stad. De reljongeren zouden vooral Nederlandse jongeren van Marokkaanse afkomst zijn, zo vertelt de agent. De rellen worden telkens aangewakkerd via oproepen op social media.

Agenten hebben nu van hogerhand te horen gekregen dat de langere diensten moeten draaien om de rellen beter de kop in te drukken.

Opgepakt

De afgelopen dagen zijn twintig relschoppers opgepakt. Ze staan tot woede van agenten al binnen een dag weer op straat. „Het bekogelen met stenen kun je ook zien als poging tot doodslag”, zegt een agent.

De voorzitter van politievakbond NPB, Jan Struijs, zegt tegen de NRC dat „het de hoogste tijd wordt meer daders op te pakken in plaats van eindeloos te discussiëren over de oorzaken van de rellen”.

Ook in Rotterdam, Den Haag en Amersfoort waren dagenlang ongeregeldheden.