Extra geld voor behoud Friese taal

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft vrijdag met de provincie Friesland de nieuwe bestuursafspraak Friese taal en cultuur ondertekend. Met deze afspraak geven provincie en Rijk samen invulling aan hun verantwoordelijkheid voor het Fries.

Het Fries is in 1998 erkend in het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Ollongren zei in Leeuwarden: „De Friese taal is heel belangrijk voor de Friezen, merk ik ook vandaag weer. Taal gaat om identiteit, om emotie. Het is mooi om eraan mee te werken, dat Fries gesproken en geschreven blijft worden.”

2030

Iedereen die dat wil moet zich in Friesland in het Fries kunnen uitdrukken. Met de bestuursafspraak dragen Rijk en provincie daaraan bij en spreken ze samen de ambitie uit dat in 2030 meer Friezen ook Fries kunnen lezen en schrijven.