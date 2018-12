Bin Salman aan zijkant gezet bij G20

De kroonprins, de feitelijke heerser van Saudi-Arabië, verliet na het nemen van de foto snel het podium zonder handen te schudden of met andere leiders te praten.

De aanwezigheid van prins Mohammed op de internationale top is omstreden na de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul in oktober.

’We praten met elkaar’

Centraal op de foto stond de Argentijnse president Mauricio Macri, die dit jaar gastheer is van de top van de geïndustrialiseerde landen van de G20, samen met de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Verenigde Staten en China.

In het midden staan o.a. Theresa May, Emmanuel Macron, Donald Trump, Xi Jinping en Mauricio Macri. Ⓒ AFP

Macri zei dat de beschuldigingen dat prins Mohammed betrokken zou zijn geweest bij de dood van Khashoggi door de wereldleiders tijdens de tweedaagse top besproken zouden kunnen worden. Saudi-Arabië heeft gezegd dat de prins geen voorkennis had van de moord.

Poetin en Trump

De Russische president Vladimir Poetin en prins Mohammed wisselden later wel een high-five uit, gaven elkaar een handdruk en lachten voor de aanwezigen opvallend hartelijk toen zij naast elkaar in de belangrijkste vergaderzaal plaatsnamen.

Poetin en Bin Salman eerder op de dag. Ⓒ REUTERS

Ook de Amerikaanse president Donald Trump, die nog steeds achter zijn bondgenoot staat, wisselde vriendelijkheden uit met de kroonprins, aldus het Witte Huis. „Zoals met bijna elke andere deelnemer.”

Later ontmoette de kroonprins nog de Franse president Emmanuel Macron, het Chinese staatshoofd Xi Jinping en de Britse premier Theresa May aan de zijlijn van de top.