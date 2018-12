Chaos op A58 met crashes vrachtwagens

Na een ongeluk met een paar vrachtwagens bij Moergestel is de weg richting Eindhoven dichtgegaan. Later knalden ook in de andere richting voertuigen op elkaar, zo meldde de ANWB. Er was ten minste één vrachtwagen bij betrokken.

Rijkswaterstaat sprak van de Wet van Murphy.

Rijkswaterstaat raadde verkeer uit beide richtingen aan om via Den Bosch te rijden. Het verkeer werd meteen na de ongelukken ondertussen weggeleid.