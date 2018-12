Nederlandse vrouw verdrinkt in Ecuador

Volgens media in het Zuid-Amerikaanse land is haar lichaam dinsdag aangespoeld op het strand van Curía, een dorpje aan de Grote Oceaan. Vissers zagen het stoffelijk overschot drijven toen ze in de branding hun netten uitwierpen.

De vrouw was een dag eerder voor het laatst gezien, een paar kilometer zuidelijker bij een ’rotsachtige plek’ genoemd La Punta, vlakbij kustplaats Montañita. Volgens getuigen ging ze de zee in en kwam ze niet meer boven.

De vrouw was een paar dagen eerder in het gebied aangekomen. Ze verbleef in een hotel in de buurt.

