Honderden joden bijeen voor begrafenis rabbijn in New York, burgemeester woest

De anderhelve meter-regel werd daarbij niet in acht genomen en dus zag De Blasio zich genoodzaakt om in te grijpen. Op Twitter uit hij zijn woede over de gang van zaken. „Er gebeurde vanavond iets compleet onaanvaardbaars in Williamsburg: een grote begrafenis in het midden van deze pandemie. Toen ik ervan hoorde, ben ik zelf ter plaatse gegaan om ervoor te zorgen dat de menigte uit elkaar werd gehaald. Wat ik zag, ZAL NIET getolereerd worden zolang we het coronavirus bestrijden.”

De Blasio benadrukt dat zijn boodschap voor iedereen geldt. „De tijd van waarschuwen is voorbij. Ik heb de politie opgedragen om onmiddellijk in te grijpen of zelfs arrestaties te verrichten wanneer mensen in grote groepen samenkomen. Dit gaat om het stoppen van de ziekte en om het redden van levens. Punt.” Er zijn geen arrestaties verricht.

Zijn berichten kunnen rekenen op de nodige kritiek. Zo laat de American Jewish Committee weten op Twitter: „Meneer de burgemeester, het grootste deel van de joodse gemeenschap volgt de regels. We doneren bloed, we halen geld op voor onze buren en we werken in ziekenhuizen. We verdienen meer dan generalisering en vingerwijzen.”

De Blasio lag eerder deze week ook al onder vuur nadat hij gefilmd werd terwijl hij een wandeling maakte door een park, zo’n 18 kilometer van zijn huis. Hem werd verweten een niet-essentiële reis te maken, terwijl hij New Yorkers juist op het hart drukt zoveel mogelijk thuis te blijven.

New York wordt hard getroffen door het coronavirus. Inmiddels zijn er meer dan 17.000 mensen in de stad overleden aan het virus. In het hele land zijn meer dan een miljoen besmettingen vastgesteld.