Ware liefde via de tv in beeld

Rianne vond haar geluk bij de Texelse schapenboer Jan. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Wat de liefdesoogst van Boer zoekt Vrouw dit seizoen is, zal zondagavond blijken tijdens de laatste uitzending, met miljoenen kijkers als getuigen. Is het als single een goed idee om in de tv-schijnwerpers op zoek te gaan naar de ware? „Dat moet je zeker niet beletten om de liefde te vinden.”