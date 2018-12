Inlegvel Marrakesh zaait verwarring

Gevreesd wordt dat asielzoekers rechten kunnen ontlenen aan het migratiepact. Ⓒ EPA

Den Haag - Het kabinet geeft groen licht aan het pact van Marrakesh. Er zijn bij enkele partijen echter grote zorgen over dat migratiepact. Bewindslieden proberen die weg te nemen door te zeggen dat het VN-akkoord echt niet juridisch bindend is en voor de zekerheid wordt er een stemverklaring aan toegevoegd. Maar of dat laatste nou nodig was om de angel uit het pact te halen, lijkt het kabinet niet zeker te weten.