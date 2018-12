Gevaarlijke overgang dicht na virale video

Aanleiding voor de directe sluiting is de toename van het aantal bijna-ongelukken op deze oversteekplaats. Deze week circuleerden er beelden van een jonge fietser (zie onder) die daar nipt aan de dood ontsnapte, omdat hij een trein niet zag en hoorde aankomen.

Rond Sittard-Geleen liggen meerdere onbewaakte overwegen. De gemeente en ProRail gaan sommige vervangen door tunnels voor langzaam verkeer. ,,Dit komt de veiligheid zeer ten goede”, aldus een zegsman van de spoorbeheerder.

Die werkzaamheden vinden komende jaren plaats. Vooruitlopend daarop is besloten om de overgang aan de Raadskuilderweg nu al af te sluiten. Fietsers worden omgeleid via de Elsenburglaan. De nieuwe route wordt met borden aangegeven.

Binnen drie jaar

ProRail wil alle 150 onbewaakte overwegen in Nederland binnen drie jaar opheffen, beveiligen of omleiden. Daar is wel extra geld voor nodig.

De staatsecretaris van Infrastructuur heeft alle medewerking toegezegd. De kosten moeten door Rijk, provincies en gemeenten worden opgebracht. Daar is soms lokale weerstand tegen. Ook veel omwonenden blijven protesteren.