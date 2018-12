Afgrijzen om ’grof toegetakelde’ oudere vrouw in flat

Edwin Jungman en andere bewoners zijn geschokt door de bloedige mishandeling van een vrouw in de zeventig. Ⓒ De Telegraaf

WINSCHOTEN - De brute mishandeling van een oudere dame in haar woning in Winschoten schokt de medebewoners van haar appartementencomplex. De belaagde vrouw werd donderdag begin van de avond mishandeld in haar flatwoning aan de Engelselaan, nadat ze vermoedelijk een inbreker had overlopen. ,,Wat ik zag… ze was grof toegetakeld.”