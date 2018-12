Vrouw dood in Rotterdam: ’Toch mogelijk misdrijf’

Familie vond de vrouw vrijdagochtend in haar huis. Ze was al overleden. Er was ook een peuter in huis, waarover de familie zich heeft ontfermd. Lichamelijk gezien maakt het kind het goed.

Aankvankelijk ging de politie uit van zelfmoord, maar uit verder onderzoek blijkt dat het mogelijk om een misdrijf kan gaan, zo schrijft RTV Rijnmond.