Te hoog water: superjacht Galactica past niet onder brug en moet omkeren

Op de valreep nog de grootste cokevangst van 2021: 4180 kilo gevonden in haven Rotterdam

In een container met bananen in de Rotterdamse haven is afgelopen donderdag een partij van 4180 kilo cocaïne aangetroffen. Het is daarmee op de valreep de grootste vangst van vorig jaar, met een straatwaarde van ruim 300 miljoen euro.