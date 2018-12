Penthouse in Trump Tower als presentje voor Poetin

Donald Trump Jr. en zijn vriendin Kimberly Guilfoyle kijken toe hoe president Trump de kerstverlichting ontsteekt bij het Witte Huis. De zoon van Donald Trump heeft de bijzondere belangstelling van de speciaal onderzoeker Mueller. Ⓒ foto REUTERS

WASHINGTON - Trumps bedrijf wilde president Poetin een penthouse van 50 miljoen dollar geven. De Russische president zou dan bovenin de 100 verdiepingen tellende Trump Tower in Moskou kunnen wonen. Het cadeautje had Poetin moeten verleiden tot goedkeuring van het project. Trump droomt al jaren van zijn naam in gouden letters op een toren in Moskou.