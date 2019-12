Week uitstel voor overstappers erfpacht Amsterdam

Erfpacht houdt in dat de gemeente Amsterdam eigenaar is van de grond. Huiseigenaren betalen de gemeente jaarlijks een canon, een soort huur. De hoogte daarvan werd tot nu toe voor een bepaalde periode vastgezet en ging pas omhoog (soms fors) na het aflopen van die periode.

Huiseigenaren in de hoofdstad kunnen er nu voor kiezen hun erfpacht eeuwigdurend af te kopen of vast te zetten. Tot 8 januari gelden daarbij gunstige voorwaarden. Zo wordt uitgegaan van de WOZ-waarde in 2014 of 2015. Na 8 januari is de veel hogere WOZ-waarde uit 2018 de grondslag. Ook geldt nog een week lang een korting van 10 procent op het erfpachtbedrag.