Eigenaar en klant snackbar arresteren overvallers zélf

De overvallers kwamen met bivakmutsen de snackbar binnen en dreigden met een mes, maar faalden jammerlijk. Terwijl ze de eigenaresse bedreigden, zou haar man wild zijn komen aanstormen. Vervolgens zouden de overvallers zijn gevlucht.

Op straat zag een van de klanten het tafereel gebeuren. „Ik had net binnen een frietje gegeten en wilde boodschappen gaan doen toen ik drie van die mannekes naar buiten zag rennen. Ik schat een jaar of vijftien. Ik ben er direct achteraan gegaan, samen met de eigenaar”, had de man verklaard.

De eigenaars hebben hun helpers hartelijk bedankt. De politie bevestigt dat er een overval is gepleegd door drie personen met bivakmutsen, die uiteindelijk geen geld konden buitmaken. „Een van de jongens is door omstanders aangehouden en overgedragen aan toegesnelde agenten”, bevestigt de politie.