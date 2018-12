Boef op de biechtstoel

Durham, hier bij het Van Goghmuseum, zag naar eigen zeggen altijd heel makkelijk de mogelijkheden om in te breken of te stelen. Ⓒ AMAURY MILLER

Amsterdam - Hij bekende al een van de grootste Nederlandse kunstroven: de Van Gogh-roof uit 2002. Maar in de gisteren uitgekomen biografie ’Meesterdief’ lost crimineel Octave ’Okkie’ Durham ook een aantal andere mysteries op: geruchtmakende kluisroven uit banken in Amsterdam, Arnhem en Den Helder. Het boek is de biecht van een boef die ongelooflijke avonturen beleefde.