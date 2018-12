Johan Derksen die vindt dat homo’s gewoon uit de kast moeten komen, een boekpresentatie over stierenvechten die na bedreigingen wordt afgelast, en Wendy van Dijk die ’Ushi’ niet meer wil spelen omdat ze Japanse vrouwen zou kunnen beledigen. Het was een week vol ophef waarin weer eens bleek dat ’we’ om de haverklap gekwetst zijn. Wat is er toch gebeurd?