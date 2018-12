Homo-voorman: ’Johan Derksen ideale zondebok’

Iedereen ziet dat het in Nederland niet goed gaat met de acceptatie van homoseksuelen, zegt Van Mil. „Maar het grootste probleem is geweld tegen homo’s, niet woorden. En de belangrijkste oorzaak van die agressie is de gebrekkige integratie in de multiculturele samenleving. Maar dat durven die critici niet te benoemen. Derksen is voor hen de ideale bliksemafleider. Via hem kunnen ze tóch iets zeggen over agressie tegen homo’s.”

Weerbaar

Voelt Van Mil, die ook voorzitter is van Jong Leefbaar, zich dan niet gekwetst door de homograppen bij Veronica Inside? „Nee, helemaal niet. Van de week vroeg ik me bijna af of er iets mis is met mij, dat ik zo ongeveer de enige ben die er totaal niet mee zit. Je belemmert jezelf enorm door zo snel gekwetst te zijn. Ik zou mensen willen toewensen om weerbaar te zijn, ook op straat. Men pakt je juist als je zuur doet en zielig.”

Maar veel jonge homoseksuelen durven niet uit de kast te komen en zeggen dat uitspraken als die van Derksen de vooroordelen in hun omgeving bevestigen.

Van Mil: „Ik kom zelf uit Zeeland en ken dat wereldje heel goed. Ik heb het allemaal meegemaakt: als we gingen stappen bijvoorbeeld, de grappen en de opmerkingen. Maar ik liet me niet wegjagen en op een gegeven moment zijn de grappen allemaal gemaakt en is het repertoire op. Doe als Gerard Joling: die schuift aan bij die mannen van VI, maakt een vette grap terug en klaar is het.”

Minister

Dat minister Van Engelshoven (D66) van Emancipatie met Derksen ’in debat’ wil, zoals zij donderdag zei, vindt Van Mil van de gekke. „Heeft zij niets beters te doen? Ik voel me bijna gebruikt door zo’n minister, die probeert te scoren met homo-acceptatie voor de bühne. Als zij echt wil helpen moet ze niet met Derksen in debat, maar met die slecht geïntegreerde jongeren.”

En nog wat, voegt Van Mil toe: „Als je als groep – in dit geval de voetbalwereld – continu wordt weggezet als homofoob, zorgt dat ervoor dat mensen zich ingraven en steeds harder worden. Ik draai het daarom om: niet Johan Derksen, maar de mensen die zich zo tegen hem verzetten zijn er verantwoordelijk voor dat het klimaat verhardt. Ik dank ze hartelijk.”