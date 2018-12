Van der Sloot aast op Hollandse cel

Joran van der Sloot zat tot voor kort in de op grote hoogte gelegen middeleeuwse Challapalca-gevangenis. Nu verblijft hij in een overbevolkte gevangenis in Juliaca. Hij zit met veertien andere gedetineerden in een cel die eigenlijk is bedoeld voor zes personen. Hij wil daarom zijn straf in Nederland uitzitten.

Ⓒ REUTERS