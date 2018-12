Sekslijn of hulplijn...?

Kelly laat zien hoe ze zelfs met ’geluidseffecten’ aan specifieke wensen van haar klanten voldoet. Ⓒ Amaury Miller

Over het beroep van sekstelefonist hangt nog steeds een zweem van platheid. Daarbij is het, met de komst van webcamseks en gratis porno, een uitstervend vak. Zonde, vindt Kelly van Binsbergen (25). Ze besloot open te zijn over haar niet alledaagse bijbaantje, dat volgens haar veel meer behelst dan alleen het mannelijk gerief. „Ik zie het als een soort Kindertelefoon, maar dan voor volwassenen.”