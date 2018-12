’Jarenlang gedwongen in het gif gewerkt’

Dit blijkt uit een brief die gisteren uit naam van de (ex)gevangenen gestuurd is aan de hoofddirecteur van het gevangeniswezen Gerard Bakker.

In de gevangenis van Ter Apel werden tot voor kort schuttingen van hout gefabriceerd. Dat hout is in Polen geïmpregneerd en werd verder bewerkt door gedetineerden. Uit een rapport dat werd uitgebracht in opdracht van de gevangenis zelf, eerder dit jaar door deze krant in de openbaarheid gebracht, blijkt dat er chroom-6 in dat geïmpregneerde hout aanwezig is en dat het soms in gevaarlijke hoeveelheden vrijkomt bij het zagen ervan. Bovendien lijkt men in de gevangenis te weinig te doen om de risico’s daarvan te beheersen. Handschoenen zaten bijvoorbeeld vol met gaten. Extra wrang is dat in deze gevangenis mensen werken en werkten die in een vorig dienstverband bij defensie al met chroom-6 werden geconfronteerd.

Kort na de onthullingen in De Telegraaf werd de bewerking van geïmpregneerd hout in meerdere gevangenissen, waaronder Ter Apel, Vught, Leeuwarden en Middelburg stilgelegd. Daarnaast kreeg Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht om het gebruik van chroom-6 in gevangenissen te onderzoeken. Dat onderzoek wordt komend voorjaar afgerond.

De advocaat van de gedetineerden noemt het “uiterst verwijtbaar” dat een instantie die mensen hun vrijheid onthoudt en vanuit die gevangenschap opdraagt om bepaald werk te verrichten, niet de zorgplicht in acht neemt die van hen mag worden verwacht. “Die verwijtbaarheid is zelfs zo groot dat het OM momenteel mensen in het bedrijfsleven voor hetzelfde strafrechtelijk vervolgt. De ironie dat juist een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid hierin nalatig is geweest”, aldus raadsman Yehudi Moskowicz.

Chroom-6 is een populaire stof in verf omdat het in aanraking met zuurstof een afwerende laag vormt. Zonder de juiste bescherming kan het longkanker, maagkanker en andere ernstige aandoeningen veroorzaken. In 2014 bleek dat defensiepersoneel jarenlang was blootgesteld aan chroom-6 die in grondverf voor militair materieel bleek te zitten. Defensie keerde afgelopen jaren bijna drie miljoen euro uit aan enkele honderden slachtoffers die ziek waren geworden

De Dienst Justitiële Inrichtingen wil niet inhoudelijk reageren en verwijst naar het RIVM-onderzoek dat nog loopt.