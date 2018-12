Vliegtuigcrash São Paulo maakt 14 slachtoffers

Het gaat om een klein toestel, een Cessna 210N, dat vrijdag crashte in een gebouw van twee verdiepingen hoog in de Braziliaanse miljoenenstad. Of de slachtoffers zich in het gebouw of op de grond bevonden, is niet duidelijk.

Het vliegtuig was opgestegen vanaf het kleine vliegveld Campo do Marte. Wat de oorzaak is van de crash, is niet duidelijk. Ook verdere informatie over de verwondingen van slachtoffers ontbreekt nog.

Grote brand

Op tv-beelden en foto’s is te zien hoe een deel van de vliegtuigromp, totaal zwartgeblakerd, over de ruïnes van het gebouw hangt. Direct na de crash zou een grote brand hebben gewoed, in zeker twee gebouwen en in auto’s die stonden geparkeerd.

