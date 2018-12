Oud-president George H. W. Bush (94) overleden

De Republikein was in de periode 1989-1993 de 41e president van de Verenigde Staten. Hij is de vader van George W. Bush, die later ook president werd. Bush senior kampte al langer met gezondheidsproblemen.

In het voorjaar lag hij nog in het ziekenhuis met een bloedinfectie. Dat gebeurde een dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Zij overleed op 92-jarige leeftijd.