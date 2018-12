Vier arrestaties bij protest ’gele hesjes’ in Nederland

In Frankrijk waren de hogere accijnzen op brandstoffen aanleiding om wegen en brandstofdepots te blokkeren, in Nederland zijn het naar eigen zeggen „mensen uit de middenklasse die de maatschappij proberen duidelijk te maken dat ze moeite hebben om op het einde van de maand de eindjes aan mekaar te knopen.”

In Den Haag was een groepje van enkele tientallen demonstranten op de been (zie meer hieronder), in Leeuwarden waren dat er dertien, in Nijmegen dertig, in Maastricht ook enkele tientallen. Bij die laatste onaangekondigde demonstratie is de leider van de actie gearresteerd.

Maastricht

In de Limburgse stad waren in totaal zo’n vijftig personen die in de buurt van het stadion van voetbalclub MVV de straat op gingen. De actievoerders probeerden vanaf daar de A2 te bereiken met als doel de snelweg te blokkeren, maar werden door een politiekordon tegengehouden.

Daarna ging de groep uiteen, om vervolgens op weg naar het Vrijthof in het centrum van Maastricht te gaan.

Nijmegen

In Nijmegen was een klein groepje van dertig man op de been. Ze liepen een stukje door het centrum en er werd een toespraak gehouden. Daarna werd de actie beëindigd.

De actiegroep heeft aangekondigd elke zaterdag in de maand december in het centrum van Nijmegen in gele hesjes te protesteren.

Den Haag

De ’gele hesjes’ in Den Haag hebben een grotere aanhang. Het aantal leden van de Facebookaccount is in enkele dagen gegroeid tot bijna 12.000 mensen en initiatiefnemer Jody Proef verwachtte vooraf 500 tot 1000 deelnemers, maar dat was iets te optimistisch, zo bleek.

De demonstranten begonnen bij het Binnenhof. Daar was een Sinterklaasfeest aan de gang en bovendien vreesde de politie van ’beschadiging van historische gebouwen’. De politie probeerde de gele hesjes - waar ook Zwarte Pieten opdoken - dan ook naar het Malieveld te leiden.

Dat ging met horten en stoten. Toen de groep halverwege probeerde terug te keren, haakten sommige aanhangers af. „Hier wil ik niets mee te maken hebben.” Even later vroeg de leider om de hesjes uit te doen, terwijl de politie nog steeds richting het Malieveld aanstuurde.

Arrestaties

Dat ging niet door. Uiteindelijk werd het protest afgeblazen onderweg naar het Malieveld. Direct daarna gingen de meesten naar huis. Hoewel er drie arrestaties zijn verricht, is de actie ’rustig verlopen’, meldt de politie. Ter vergelijking: op zaterdag liep een nieuwe demonstratie in Parijs uit op chaos met waterkanonnen, hard politie-ingrijpen, tientallen gewonden en meer dan honderd arrestaties.

Onze verslaggever was erbij in Den Haag. Lees hier alles terug: