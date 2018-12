’Aanhaken bij de restitutierevolutie’

Musea in ons land hebben tienduizenden objecten in hun collectie waarvan de herkomst onduidelijk is. Dat is ook niet verwonderlijk. Tijdens vijf eeuwen kolonialisme is een enorme hoeveelheid voorwerpen naar Europa verscheept. Een deel daarvan is legaal gekocht, maar een flink ander deel is oorlogsbuit, smokkelwaar of door missie en zending in beslag genomen. De vraag of ze moeten worden teruggegeven, is door Nederland lang vermeden. Te lang.