’Onderzoek leidt tot teleurstelling’

Onlangs gaf ik in Frankrijk een lezing voor een halflege zaal. Wat bleek: een groot deel van de toehoorders was verhinderd door de snelwegblokkades. De Franse president Macron is de boel flink aan het opschudden door oude verworvenheden aan te pakken. Dat leidt tot veel protest, maar ik vind het dapper. De teruggave door Frankrijk van koloniale roofkunst lijkt eveneens in die nieuwe politiek te passen. Voor een deel is dat een prima ontwikkeling. Voorwerpen waarvan duidelijk is dat ze op onrechtmatige wijze zijn verkregen en die in het land van herkomst goed bewaard en beheerd kunnen worden, zou je gewoon moeten teruggeven. Daar kan niemand op tegen zijn. De wereld is nu eenmaal veranderd. De tijd dat Europa zich superieur kon wanen ten opzichte van andere landen of gebieden is voorbij.