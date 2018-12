De Kwestie roofkunst: Dit zeggen anderen

Europese musea staan vol met geroofde kololniale kunstvoorwerpen. Hier worden bronzen objecten teruggegeven aan Benin. Ⓒ AFP

Wat moeten musea doen met koloniale kunst van dubieuze herkomst? Teruggeven, zeggen ze in Frankrijk. In Nederland ligt dit onderwerp nog altijd heel gevoelig, merkt roofkunstexpert Jos van Beurden. Volgens historicus Piet Emmer kunnen we ons de moeite beter besparen. Dit zeggen anderen, maar wat vindt u? Reageer onderaan dit artikel.