De redelijke president...

George H. W. Bush en Sovjet-president Mikhail Gorbatsjov zorgen voor een historisch moment in Moskou op 31 juli 1991. Ⓒ REUTERS

Familieman George Herbert Walker Bush zal er niet over getreurd hebben, maar de op 94-jarige leeftijd overleden 41e president van de Verenigde Staten zal zeker voor jongere Amerikanen altijd de man zijn die de oorlog tegen Saddam Hoessein niet afmaakte. Die taak was later weggelegd voor zijn zoon, George W. Bush.