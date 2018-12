Het rommelt bij defensie

Onder militairen en burgerpersoneel heerst grote onvrede nadat de cao-onderhandelingen op niks zijn uitgelopen. Uit een recente interne meting van het ministerie van Defensie blijkt dat 83 procent van de ondervraagden zich niet kan vinden in het werkgeversvoorstel.

Met name het loonbod en een beoogde aanpassing van de pensioenregeling van eind- naar middelloon zijn reden voor boosheid. Militairen reageerden massaal woedend toen pensioenverzekeraar ABP een week na het klappen van de cao-gesprekken op eigen houtje toch een middellloonpensioen invoerde. Die ook nog gepaard ging met premieverhoging.

Teleurgesteld

„Het is dus minder pensioen tegen hogere kosten. Niet bepaald wat je verwacht”, zegt duo-voorzitter Marc de Natris van de Gezamenlijke Officierenverenigingen (GOV). „In de nieuwe defensienota heeft de minister gezegd het personeel op 1 te zetten. Dat is alleen niet terug te zien aan de cao-tafel. Mensen zijn daar bijzonder teleurgesteld door. Ik merk dat er veel onrust is.”

De woede over de pensioenen is zo groot dat de vakbonden AFMP, ACOM en VBM een kort geding aanspannen tegen het ABP. Een vergelijkbare procedure tegen defensie sluiten ze niet uit. Daarnaast beginnen de bonden acties. De eerste is al komende maandag. De GOV roept iedereen op om tijdens het afgaan van de sirenes om twaalf uur een bericht op sociale media te posten met een foto en de tekst: ’Ik sta stil bij defensie.’

Onaangenaam

Volgens voorzitter Sven Schuitema van de Marechausseevereniging wil defensiepersoneel niks liever dan het bij dit soort publieksvriendelijke acties houden. Wanneer die er niet toe leiden dat de werkgever terugkeert naar de onderhandelingstafel met een verbeterd voorstel zullen de protesten een onaangenamer gezicht krijgen.

„Ik verwacht de eerste actie rond het proces tegen ABP. Dat zou 17 december zijn. Het is lastig om acties te voeren die het publiek niet raken. We kunnen Schiphol in een kwartier plat leggen en op een manier dat het publiek er de rest van de dag last van houdt. Mijn leden willen dat liever niet. Maar er komt een moment dat we zeggen: we kunnen niet anders.”

Minister Bijleveld vindt het jammer dat de bonden een kort geding aanspannen. Zo lang de zaak onder de rechter is, liggen de cao-gesprekken daarom stil. De bewindsvrouw hoopt daarna snel weer met de bonden om de tafel te kunnen gaan zitten.