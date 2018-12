Vakbond FNV komt zaterdag in actie bij PostNL als gevolg van vastgelopen onderhandelingen. Daarmee komt de pakketbezorging voor Sinterklaas verder in het nauw. Komt uw Sinterklaasviering in de problemen doordat cadeautjes te laat bezorgd zijn? Mail dan uw verhaal en telefoonnummer naar nieuwsdienst@telegraaf.nl

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik