Bewakingscamera’s in Werkhoven vlak voor brand verwijderd

,,Het waren twee grote apparaten die je van veraf al kon zien en voorzien waren van een groen licht. Het is op zijn minst opmerkelijk dat een paar dagen later er weer brand is gesticht in de boerderij. Want dat het weer is aangestoken lijkt me duidelijk”, zegt omwonende Koen Mulder.

De politie wilde vanmorgen niets kwijt over de zaak. ,,We hebben de zaak in onderzoek, maar het mag duidelijk zijn dat we alle opties open houden. Op dit moment zijn we nog druk bezig met technisch- en forensisch onderzoek en tot die tijd doen we geen verdere mededelingen”, aldus woordvoerder Hilde Bakker.

Snitselaar heeft bij de vorige vier branden verklaard dat de brandstichting mogelijk te maken heeft met het feit dat hij uit de kast is gekomen. De ondernemer die getrouwd is en twee kinderen heeft, zou een verstandshuwelijk hebben. Op het moment dat de brand vannacht uitbrak in het woonhuis dat op het erf staat, zou hij in de woning zijn geweest en bevrijd zijn door de brandweer. Zijn vrouw en kinderen wonen sinds enige tijd niet meer op het terrein.