Franse politie botst weer met ’gele hesjes’

Drie agenten en zeven betogers raakten gewond, zegt een woordvoerster.

De autoriteiten schatten dat zich ongeveer tweeduizend betogers bevinden in de omgeving van de beroemde laan Champs-Élysées. Sommige demonstranten gooiden met geïmproviseerde projectielen of wierpen barricades op. „De regering luistert niet. Er kan geen revolutie plaatsvinden zonder geweld”, zei een demonstrant in een geel hesje.

Eerder op de dag verzamelden zich honderden betogers bij de Arc de Triomphe. Zij zongen het volkslied en scandeerden „Macron neem ontslag.” Op de boog was met grote zwarte letters „de gele hesjes zullen overwinnen” gekalkt.

De Champs-Élysées zelf is zaterdag gesloten voor verkeer en voetgangers moeten langs controleposten. Minister Christophe Castaner (Binnenlandse Zaken) zegt op Twitter dat tweehonderd mensen vreedzaam demonstreren op de laan, terwijl elders zo’n 1500 „onruststokers” de confrontatie zoeken met de politie.

De beroemde laan veranderde een week geleden nog in een slagveld toen ’gele hesjes’ demonstreerden tegen verhoging van de brandstofprijzen. De politie had nieuwe protesten verwacht en mobiliseerde dit keer ongeveer vijfduizend agenten en gendarmes in Parijs, fors meer dan een week geleden. Ook op andere plekken in het land zijn duizenden agenten op de been gebracht.

De Gilets Jaunes ontlenen hun naam aan de felgele hesjes die Fransen in hun auto’s moeten hebben. Het gaat om een spontane protestbeweging die geen echte leiders heeft. De leden organiseren zich veelal via internet en zijn vaak ontevreden omdat ze moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. De beweging heeft navolging gekregen in andere landen, waaronder Nederland.