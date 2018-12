’Bizar wat er in ons dorp gebeurt’

1 / 2 1 / 2 Brandweerman Jeroen Koster redde de boer. „Toen we aankwamen stond de bewoner al op het dak.” Ⓒ De Telegraaf

Werkhoven - Het dorpje Werkhoven is volledig in de ban van de ‘brandboerderij’ van Gert Snitselaar. De afgelopen nacht moest de brandweer voor de vijfde keer uitrukken om een brand te blussen op het immense terrein van de ondernemer. Dit keer ging het om een vuurzee in het woonhuis. Brandweerman Jeroen redde de boer van het dak.