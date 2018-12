Bestuur 50Plus mag aanblijven

De drie leken zich tijdens het congres van zaterdag nog niet geheel te hebben verzoend met hun lot. Ze lieten zich veelvuldig horen en probeerden vergeefs met moties het overgebleven bestuur weg te krijgen. Ook lieten kritische leden zich geregeld gelden met opmerkingen over regels en procedures. Over de politieke koers ging het nauwelijks. Het bracht de Friese afgevaardigde Theun Wiersma tot een boze oproep aan zijn partijgenoten: „We zijn weer bezig tegen onszelf. Laat het ophouden.”

Partijvoorzitter Geert Dales krijgt van de leden groen licht om de partij te professionaliseren. Zo wordt de selectie voor nieuwe kandidaten voor de besturen en in de volksvertegenwoordigingen strenger. Ook moeten de krap zesduizend leden straks makkelijker kunnen stemmen over partijzaken, bijvoorbeeld via e-mail: „Dan is het ook veel leuker als je lid bent”, zegt partijleider Henk Krol.

Na een ochtend vol partijperikelen kwam 50Plus ook nog aan inhoudelijke zaken toe. Met de verkiezingen voor Provinciale Staten in het vooruitzicht, verschuift ook de ouderenpartij de energie van de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer. Die wordt immers samengesteld door de leden van Provinciale Staten. Daarom gaat Martin van Rooijen, oud-staatssecretaris en nu het werkpaard in de Tweede Kamerfractie, de lijst aanvoeren. „We zetten de ervaring neer waar we ’m nodig hebben”, verklaart Krol.

Bekijk ook: Bestuurders 50Plus treden af nadat voorzitter vuile was buiten hangt

De redenering: het kabinet-Rutte III raakt waarschijnlijk zijn meerderheid in de senaat kwijt. En waar voorstellen van 50Plus in de Tweede Kamer vaak verloren gaan, kan de partij in de Eerste Kamer z’n invloed vergroten. Een verdubbeling naar vier zetels (van de 75) moet erin zitten, denkt Krol. „De Eerste Kamer wordt belangrijker.”

Deur

De seniorenpartij zegt zich constructief op te stellen. „Ik gooi nooit een deur dicht”, zegt lijsttrekker Van Rooijen. De thema’s: de aow-leeftijd en de pensioenen. Van Rooijen wil dat het kabinet vóór de verkiezingen van 20 maart ’de kortingsdreiging’ voor de pensioenen van tafel haalt. „Als het kabinet het niet wil vertellen, zal ik het daartoe dwingen.”