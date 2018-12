Boer Werkhoven opgepakt op eigen erf

„Het recherche-onderzoek heeft geleid tot aanhouding van deze persoon. Het betreft de bewoner”, meldt de een politiewoordvoerder.

De advocaat van S., Sidney Smeets, kon zaterdagavond niet zeggen waarom zijn cliënt is aangehouden. Hij heeft ook nog geen contact gehad met de boer. „Ik kan kan er nog niets over zeggen. Ik weet niet of het te maken heeft met één brand of meerdere branden”, aldus de raadsman.

Burgemeester Ruud van Bennekom van Bunnik, waar Werkhoven onder valt, laat via Twitter weten: „Vooral opgelucht dat er een doorbraak is in het onderzoek naar de branden in Werkhoven. Hopelijk brengt dit de rust en veiligheid in Werkhoven terug. Het vervolg is in handen van politie en OM. Laten we daar niet op vooruitlopen met conclusies en mogelijke motieven.”

Een nieuwsfotograaf zag de arrestatie vandaag gebeuren (zie foto onder). „Echt puur toeval. Ik zag rechercheurs af en aan lopen, toen ineens de politiebus op het erf reed, een beetje beschut achter de bosjes”, vertelt fotograaf Koen Laureij. „Toen werd hij geboeid afgevoerd.”

Ⓒ Koen Laureij

Op het erf was verder weinig tumult. De arrestatie verliep rustig. Laureij kon de gezichtsuitdrukkingen van S. niet zijn. „Hij hield zijn gezicht stoïcijns van de weg af. De politie had mij natuurlijk gezien. Misschien hadden ze hem geïnstrueerd.”

Inwoners van Werkhoven reageren geschokt. Sommigen kunnen totaal niet geloven dat hij zelf achter de branden zou zitten, anderen noemen het nieuws ’echt heel triest’. „En dan te bedenken dat een nichtje nog een inzamelingsactie gehouden heeft voor Gert om het leed te verzachten na de eerste branden…”

Brandweer

Eerder vandaag sprak deze krant nog met de brandweerman die de boer van het dak haalde bij de vijfde brand. „Echt bizar, dit hebben we nog nooit meegemaakt”, aldus Jeroen van Wijk over de reeks branden. Hij vertelde dat men in het plaatsje ’alle scenario’s openhoudt’.

S. heeft bij de vorige vier branden verklaard dat de brandstichting mogelijk te maken heeft met het feit dat hij uit de kast is gekomen. De ondernemer is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij zou vanuit de orthodox-christelijke omgeving eerder zijn bedreigd.

Camera’s

Tot voor kort waren er beveiligingscamera’s bij het erf van de boer. Die zijn deze week weggehaald, volgens omwonenden omdat de kosten te hoog zouden oplopen.