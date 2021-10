Premium Het beste van De Telegraaf

Kinderopvang bezwijkt: ’Medewerkers lopen weg naar andere sectoren’

Door Joost Spijker

Amsterdam - De problemen in de kinderopvang hebben een kookpunt bereikt. Organisaties voeren wachtlijsten in of sturen groepen noodgedwongen naar huis vanwege personeelstekorten, en werknemers klagen over te hoge werkdruk. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, maar de branche is verdeeld over een oplossing.