Trump komt met eerbetoon voor Bush sr.

Verder maakte het Witte Huis bekend dat Trump en zijn vrouw Melania de uitvaart van Bush sr. zullen bijwonen. De dienst wordt gehouden in de Nationale Kathedraal in Washington. Wanneer is nog onbekend.

Bush overleed vrijdagavond op 94-jarige leeftijd thuis in Houston. Van alle Amerikaanse presidenten werd hij het oudst.

Beurs

Op dagen van nationale rouw sluiten de financiële markten in de Verenigde Staten. Op de beurs in New York wordt maandag al een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Bush.

De oud-president was geen fan van Trump. „Ik weet niet veel over hem, maar ik weet dat hij hoog van de toren blaast. En ik ben niet echt enthousiast over hem als leider”, zei Bush sr. in 2016 in een interview.