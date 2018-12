Zo werden journalisten De Telegraaf gegijzeld om staatsgeheim

DEN HAAG - Het gebeurt niet vaak dat journalisten zelf nieuws worden. Het overkwam Telegraaf-verslaggevers Joost de Haas en Bart Mos in 2006. Het tweetal schreef een serie primeurs op basis van staatsgeheime stukken van de AIVD die ze in handen hadden gekregen. In een poging hun bronnen te achterhalen, werden De Haas en Mos drie donkere dagen lang gegijzeld door justitie. Een terugblik.