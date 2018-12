’Jonge voetballertjes gebruiken eend als voetbal’

„Gebruiken als voetbal, ja, of schoppen naar de eend, alsof het een voetbal was”, vertelt Fred Perrier van de dierenambulance naar aanleiding van een Facebookbericht, dat veel boze reacties oproept en de aandacht van regionale media heeft getrokken.

„Het dier heeft nu een afhangende vleugel. Gelukkig krijgen we zulke meldingen nooit binnen. Dit vind ik te zot van woorden”, vertelde Perrier diezelfde dag nog.

Geconfronteerd met het verhaal, weten vrijwilligers van de voetbalclub in Hoorn waar het incident gebeurd zou zijn, aanvankelijk van niets. Later belt een woordvoerder terug met de mededeling dat het verhaal klopt: het gaat inmiddels rond in een appgroep en ’gebeurde om 9.45 uur ’s ochtends’, vertelt hij.

Toezicht

Volgens de voetbalclub zou het om jonge jongens uit een jeugdteam van een bezoekende club zijn gegaan. „Het moet klein geweest zijn, maar het is wel oervervelend dat dit gebeurt.”

Perrier van de dierenambulance kan niet precies aangeven in welke setting het gebeurde. „Collega’s waren ter plaatse. Dus of het pure baldadigheid is, of iets anders, ik weet het niet. Hoe het zit met toezicht van ouders, weet ik ook niet. Maar dit hoort gewoon niet, het kan er bij mij écht niet in.”

Voorzitter

De voorzitter van de bezoekende club heeft inmiddels contact gehad met de trainers van twee jeugdteams die zaterdag bij de ontvangende club hebben gespeeld. „Zij hadden er allebei niet van gehoord”, aldus de voorzitter.

De voorzitter zegt het gedrag af te keuren. „Dit is niet iets wat we willen. We willen altijd fair play, op en buiten het veld. Of ze nu lid zijn van onze club of niet: dit zou geen enkel kind moeten doen.”

Daags na het voorval twijfelen bestuursleden van de ontvangende club inmiddels aan het verhaal over de schoppende jongens: op camerabeelden is niets te zien, vertelt de voorzitter tegen het NoordHollands Dagblad.

Nieuwe breuk

Marije de Wit van opvang De Bonte Piet kreeg het dier binnen van de dierenambulance. Ze bracht het naar de dierenarts. Die constateerde op röntgenfoto’s een oude en een nieuwe breuk in de vleugel.

De beheerder vertelt dat er vaker dergelijke incidenten gebeuren. Heel uitzonderlijk is het dus niet. „Ja, er zijn vaker dergelijke verhalen. Ooit werden ganzen moedwillig doodgereden. Degene die nog leefden, kwamen hier binnen. En in Purmerend is ooit gevoetbald met een egel”, aldus De Wit.

Vallende tak

Of het verhaal van de voetballende jongens klopt, weet De Wit niet, zo wil ze benadrukken. „Maar iemand heeft de dierenambulance gebeld. Er is dus een getuige. En er is zeker letsel toegebracht afgelopen weekend”, verklaart De Wit. Dat letsel kan in theorie ook door een vallende tak zijn ontstaan, maar ’een tak belt niet naar de ambulance’.

De Bonte Piet heeft aan de dierenpolitie gevraagd onderzoek te doen. „Wij richten ons op het herstel van de eend. Dat gaat aardig. Hij krijgt goede medicatie, maar zal nooit meer vliegen. Straks wordt een nieuwe locatie gezocht”, aldus De Wit, die verklaart dat meerdere nieuwe aspirant-eigenaren zich hebben gemeld.