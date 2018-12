Alles uit de kast bij de asielrechter

Rechter Yolanda Bosman en griffier Marcel Gunster en hun collega’s zien op een gemiddelde zittingsdag in de rechtbank een bonte stoet asielzaken aan zich voorbijtrekken. Ⓒ Illustratie Petra Urban

Zelfs de meest kansloze asielaanvraag krijgt alle aandacht in de rechtbank, ook de rekening van de asieladvocaat wordt keurig door de overheid betaald. Dat systeem zit diep verankerd in Europese wetgeving, maar na een dag op bezoek bij de vreemdelingenrechter rijst de vraag of van dit systeem niet te vaak misbruik wordt gemaakt.