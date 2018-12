Twee zwaargewonden na aanrijding op A15, snelweg afgesloten

Die bestuurder is aangehouden, meldt de politie. Dat is de standaardprocedure als iemand zwaar lichamelijk letsel veroorzaakt. Volgens een woordvoerster is een van de gewonden er slecht aan toe. Wie de twee slachtoffers zijn is nog niet bekend.

De A15 is richting Tiel afgesloten. Verkeer richting Gorinchem/Rotterdam wordt aangeraden de A50, A59 en A2 Den Bosch/Utrecht te volgen. Verkeer richting Utrecht moet de A50 en A12 richting Apeldoorn aanhouden.