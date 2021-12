A15 naar Nijmegen bij Tiel dicht door ongeluk

TIEL - De A15 van Gorinchem richting Nijmegen is vlak voor Tiel dicht vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Een auto is daarbij over de kop geslagen, meldt Rijkswaterstaat. Het is niet bekend hoelang de afsluiting gaat duren. De gelekte diesel van de vrachtwagen moet eerst worden opgeruimd.